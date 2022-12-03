Московские водоемы усиленно патрулируют из-за хрупкого льда

На реках, прудах и других водоемах Москвы ввели усиленное патрулирование из-за хрупкого льда. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он призвал горожан быть аккуратными, не выходить на лед, а также внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок у воды.

Безопасность на водоемах обеспечивают 500 сотрудников 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.