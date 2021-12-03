Более 100 социально ориентированных НКО выиграли гранты от Москвы

Более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций стали победителями конкурса грантов "Москва – добрый город". Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, при помощи полученных грантов организации-победители смогут оказать поддержку 12 тысячам москвичей: как постоянно нуждающимся, так и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Среди победителей больше всего НКО с проектами, направленными на сохранение качества жизни семей с инвалидами-детьми и взрослыми, а также тяжелобольными. Вторым востребованным направлением стала помощь многодетным семьям, будущим мамам и подросткам в кризисных ситуациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.