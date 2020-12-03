Движение на участке дублера Ленинградского проспекта будет ограничено еще 3 дня

Более 5 тысяч человек остались без электричества из-за пожара в кабельном коллекторе на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в экстренных службах столицы. Накануне в 13 домах отключили свет и связь. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания на силовом кабеле. Последствия устраняют до сих пор. Так что движение на участке дублера Ленинградского проспекта в сторону центра у станции метро "Динамо" будет ограничено еще 3 дня.

Подробнее о том, что сейчас происходит на месте – в сюжете телеканала Москва 24.