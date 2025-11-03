Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 ноября

Около 200 старых домов расселили в 12 районах на востоке столицы. Больше всего их оказалось в Измайлове, Перове и Косино-Ухтомском. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 36 тысяч жителей.

Кроме того, новая площадка для выгула и дрессировки домашних питомцев появилась в парке "Ангарские пруды". Там установили разные виды тренажеров.

Например, тоннель, который помогает собаке преодолеть страх замкнутого пространства, а еще горки, барьер для развития координации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

