03 ноября, 20:30

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 ноября

В Москве начался международный фестиваль "Народы России и СНГ"

Пожар произошел в центре Москвы

В столице началась акция "Ночь искусств"

Москвичам доступны тренировки по свыше 70 видам спорта в рамках городских проектов

Мужчина в Коммунарке сломал шлагбаум

Новости Москвы: в городе завершилась подготовка наземного городского транспорта

Серьезное ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Пожар произошел рядом со станцией "Третьяковская"

ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Около 200 старых домов расселили в 12 районах на востоке столицы. Больше всего их оказалось в Измайлове, Перове и Косино-Ухтомском. В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали более 36 тысяч жителей.

Кроме того, новая площадка для выгула и дрессировки домашних питомцев появилась в парке "Ангарские пруды". Там установили разные виды тренажеров.

Например, тоннель, который помогает собаке преодолеть страх замкнутого пространства, а еще горки, барьер для развития координации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городреновациявидеоЕкатерина Фоменко

