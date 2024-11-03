Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 ноября

Стадион "Локомотив" в Люблине получит новую жизнь. Там появится большая игровая арена с искусственным покрытием и подогревом.

Городские службы перешли на режим повышенной готовности и круглосуточно мониторят состояние дорог в связи с надвигающейся непогодой.

По прогнозу, 3 ноября с 21:00 в столичном регионе ожидается сильный снегопад с метелью и гололедицей. Ветер может усилиться до 14-17 метров в секунду.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили о диких кабанах, которые сейчас могут быть агрессивными. У животных начался брачный период, в это время они наиболее активны и опасны. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.