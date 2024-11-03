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03 ноября, 22:45

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Праздничные мероприятия ко Дню народного единства стартовали в кинопарке "Москино"

Праздничные мероприятия ко Дню народного единства стартовали в кинопарке "Москино"

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Масштабную историческую реконструкцию представят в кинопарке "Москино"

В кинопарке "Москино" стартовали праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. В воскресенье, 3 ноября, там можно было увидеть зрелищные исторические реконструкции.

В понедельник, 4 ноября, москвичи и туристы смогут также увидеть историческую реконструкцию.

Кроме того, в эти выходные в Москино помимо предлагают освоить азы гончарного ремесла, каллиграфии или пострелять из лука. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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