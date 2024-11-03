Масштабную историческую реконструкцию представят в кинопарке "Москино" ко Дню народного единства. Праздник посвящен важному событию в российской истории, которое объединило страну – освобождению Москвы от польско-литовской оккупации в 1612 году.

Зрители могут перенестись в те времена, познакомиться с бытом людей и увидеть, как ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбивает интервентов в решающем сражении.

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