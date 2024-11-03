Москвичам рассказали об изменениях в работе госучреждений из-за Дня народного единства

В связи с празднованием Дня народного единства, москвичей ждут изменения в работе госучреждений. Так, центры Госуслуг в воскресенье, 3 ноября, будут работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00, а уже в понедельник будут закрыты на выходной день.

Поликлиники в эти два дня будут открыты с 09:00 до 16:00. При этом как во взрослых, так в детских больницах будут работать только кабинеты ОРВИ. Врачи будут выезжать на дом с 09:00 до 15:00.

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