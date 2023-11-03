Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы, 3 ноября.

Так, больше 100 миллионов раз проехали пассажиры на электробусах с начала года, рассказал Сергей Собянин. Этот показатель почти на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Один из самых популярных маршрутов – т74, который запустили в этом году.

В праздничные выходные погода порадует москвичей. В субботу в городе обещают уверенный плюс, а вот ночь будет холодной. Термометры покажут около ноля, местами возможна гололедица. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.