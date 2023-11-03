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Новости

03 ноября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Более 2 тыс объектов культурного наследия в Москве отреставрировали с 2010 года

Мавзолей Ленина на Красной площади не будет работать 4 ноября

Жителей столицы призвали остерегаться лжекоммунальщиков в ноябрьские выходные

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"Жизнь в большом городе": профессиональное образование

Новости часа: уровень бронирований отелей Москвы на новогодние выходные составил 45%

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"Мой район. Навигатор": детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть

"Мой район. Навигатор": лыжная база открылась на Воробьевых горах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы, 3 ноября.

Так, больше 100 миллионов раз проехали пассажиры на электробусах с начала года, рассказал Сергей Собянин. Этот показатель почти на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Один из самых популярных маршрутов – т74, который запустили в этом году.

В праздничные выходные погода порадует москвичей. В субботу в городе обещают уверенный плюс, а вот ночь будет холодной. Термометры покажут около ноля, местами возможна гололедица. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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