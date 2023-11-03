Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 22:15

Город

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет бесплатной с 4 ноября

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет бесплатной с 4 ноября

"Мой район. Навигатор": детеныш панды из Московского зоопарка начала слышать и видеть

"Мой район. Навигатор": лыжная база открылась на Воробьевых горах

Памятник героям "Молодой гвардии" будет открыт в Москве в 2024 году

Новости часа: количество поездок на электробусах в Москве выросло на 17% с начала года

"Мой район. Навигатор": станция метро "Тютчевская" на Троицкой линии готова на 80%

"Мой район. Навигатор": столичные библиотеки подготовили более 50 мероприятий к 4 ноября

Режим работы Московской канатной дороги изменится с 4 по 7 ноября

Число поездок на московском каршеринге увеличилось на 7% с начала 2023 года

Новости часа: Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

Выставка-форум "Россия" открывается на ВДНХ 4 ноября. На форуме 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход будет бесплатным.

Помимо выставки, в ноябрьские выходные москвичей ждет обширная праздничная программа. Музеи подготовили новые выставки, часть из них также будет работать бесплатно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоМаксим СеликовДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика