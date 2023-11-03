Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет бесплатной с 4 ноября

Выставка-форум "Россия" открывается на ВДНХ 4 ноября. На форуме 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход будет бесплатным.

Помимо выставки, в ноябрьские выходные москвичей ждет обширная праздничная программа. Музеи подготовили новые выставки, часть из них также будет работать бесплатно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.