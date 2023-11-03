Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Столичные городские службы перевели на усиленный режим работы в преддверии Дня народного единства до 6 ноября включительно. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, в этот период будет осуществляться круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Также усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.