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03 ноября, 16:15

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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы

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Столичные городские службы перевели на усиленный режим работы в преддверии Дня народного единства до 6 ноября включительно. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнил заммэра столицы Петр Бирюков, в этот период будет осуществляться круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Также усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

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