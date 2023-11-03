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Новости

03 ноября, 13:15

Город

Выставка-форум "Россия" начнет работу на ВДНХ 4 ноября

Выставка-форум "Россия" начнет работу на ВДНХ 4 ноября

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Выставка-форум "Россия" на ВДНХ будет бесплатной

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Выставка-форум "Россия" открывается на ВДНХ 4 ноября. На форуме 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход будет бесплатным.

Помимо выставки, в ноябрьские выходные москвичей ждет обширная праздничная программа. Музеи подготовили новые выставки, часть из них также будет работать бесплатно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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