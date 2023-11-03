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03 ноября, 09:45

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Центральный рынок присоединился к проекту "Спортивные выходные" в Москве

Центральный рынок присоединился к проекту "Спортивные выходные" в Москве

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Еще одна городская площадка присоединилась к столичному проекту "Спортивные выходные". На Центральном рынке по выходным для москвичей теперь будут проводить бесплатные занятия по йоге и растяжке.

Первая тренировка стартует 4 ноября. В зимний сезон участники проекта попрактикуются также в функциональном и танцевальном тренинге, фитбоксинге и пилатесе.

В этом году к проекту "Спортивные выходные" присоединились фудмоллы "Три вокзала. Депо" и "Депо. Москва", Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр "Сколково". Кроме того, тренировки продолжаются на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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