Центральный рынок присоединился к проекту "Спортивные выходные" в Москве

Еще одна городская площадка присоединилась к столичному проекту "Спортивные выходные". На Центральном рынке по выходным для москвичей теперь будут проводить бесплатные занятия по йоге и растяжке.

Первая тренировка стартует 4 ноября. В зимний сезон участники проекта попрактикуются также в функциональном и танцевальном тренинге, фитбоксинге и пилатесе.

В этом году к проекту "Спортивные выходные" присоединились фудмоллы "Три вокзала. Депо" и "Депо. Москва", Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр "Сколково". Кроме того, тренировки продолжаются на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.