03 ноября, 08:00Город
Панно восстановили в выставочном зале Московского дворца пионеров
В корпусах выставочного зала Московского дворца пионеров на Воробьевых горах прошла реставрация. В ходе работ специалисты восстановили историческое панно.
Самым сложным оказалось изготовить мозаичные плитки, близкие к авторским по цвету и фактуре. Теперь панно выглядит таким же, каким его задумывали авторы Московского дворца пионеров, а новые и отреставрированные кусочки смальты вернули ему яркость, заключили в департаменте капремонта.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.