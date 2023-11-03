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03 ноября, 08:00

Город

Панно восстановили в выставочном зале Московского дворца пионеров

Панно восстановили в выставочном зале Московского дворца пионеров

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В корпусах выставочного зала Московского дворца пионеров на Воробьевых горах прошла реставрация. В ходе работ специалисты восстановили историческое панно.

Самым сложным оказалось изготовить мозаичные плитки, близкие к авторским по цвету и фактуре. Теперь панно выглядит таким же, каким его задумывали авторы Московского дворца пионеров, а новые и отреставрированные кусочки смальты вернули ему яркость, заключили в департаменте капремонта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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