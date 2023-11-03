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03 ноября, 07:45

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Почти 40 тыс кв м самостроя ликвидировали на юго-западе Москвы за 9 месяцев

Почти 40 тыс кв м самостроя ликвидировали на юго-западе Москвы за 9 месяцев

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Почти 40 тысяч квадратных метров самостроя ликвидировали на юго-западе столицы за девять месяцев. Об этом сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Всего за три квартала нашли 63 объекта самовольного строительства – это капитальные и некапитальные постройки, возведенные без разрешений и согласований. Часть из них уже снесли, оставшиеся готовят к этому.

Отмечается, что за год количество выявленного самостроя в округе снизилось почти в два раза. В прошлый раз инспекторы выявили 119 незаконных объектов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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