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Новости

03 ноября, 07:30

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Комплекс "Валентина" запустили на участке строящейся Троицкой линии

Комплекс "Валентина" запустили на участке строящейся Троицкой линии

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На строящейся Троицкой линии метро заработал стволопроходческий комплекс. Он создаст вентиляцию между будущими станциями "Вавиловская" и "Академическая".

Комплекс назвали женским именем Валентина. Комплекс проложит вертикальную шахту глубиной свыше 40 метров, затем встроит в нее железобетонные кольца со специальной гидроизоляцией. На глубине работу продолжают уже тоннелепроходческие комплексы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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