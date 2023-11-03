Комплекс "Валентина" запустили на участке строящейся Троицкой линии

На строящейся Троицкой линии метро заработал стволопроходческий комплекс. Он создаст вентиляцию между будущими станциями "Вавиловская" и "Академическая".

Комплекс назвали женским именем Валентина. Комплекс проложит вертикальную шахту глубиной свыше 40 метров, затем встроит в нее железобетонные кольца со специальной гидроизоляцией. На глубине работу продолжают уже тоннелепроходческие комплексы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.