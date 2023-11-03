Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы

Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили в столице в преддверии зимы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Высота контейнеров – около метра. Их отличает ярко-оранжевый цвет и белые надписи. Внутри лежит щебень размером от двух до пяти миллиметров. Этот запас используют во время непогоды, чтобы оперативно обработать тротуары, подходы к остановкам и социальным объектам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.