Схема движения на территории ВДНХ изменится из-за проведения форума "Россия"

С 4 ноября рядом с ВДНХ изменится движение транспорта из-за проведения выставки-форума "Россия". Об этом сообщил Дептранс.

Так, по местному проезду в районе плоскостной парковки закрытого типа № 9505 организуют одностороннее движение. А двустороннее движение запустят по местному проезду в районе плоскостной парковки закрытого типа № 9506 и местному проезду в районе дома 123А по проспекту Мира.

Изменения продлятся до 12 апреля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.