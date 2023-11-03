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Новости

03 ноября, 07:30

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Схема движения на территории ВДНХ изменится из-за проведения форума "Россия"

Схема движения на территории ВДНХ изменится из-за проведения форума "Россия"

Выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля

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С 4 ноября рядом с ВДНХ изменится движение транспорта из-за проведения выставки-форума "Россия". Об этом сообщил Дептранс.

Так, по местному проезду в районе плоскостной парковки закрытого типа № 9505 организуют одностороннее движение. А двустороннее движение запустят по местному проезду в районе плоскостной парковки закрытого типа № 9506 и местному проезду в районе дома 123А по проспекту Мира.

Изменения продлятся до 12 апреля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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