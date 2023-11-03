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Новости

Новости

03 ноября, 07:30

Город

Режим работы столичных учреждений изменится в длинные выходные

Режим работы столичных учреждений изменится в длинные выходные

Сергей Собянин открыл уникальный выставочный павильон "Атом" на ВДНХ

На ВДНХ проходит подготовка к открытию выставки-форума "Россия"

Новости часа: Собянин в преддверии 4 ноября вручил награды выдающимся жителям Москвы

Новый павильон "Атом" на ВДНХ расскажет о развитии атомной энергетики в России

Новости часа: павильон "Атом" открыли на ВДНХ на обновленной площадке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк показал рацион манула Тимофея

"Мой район. Навигатор": новый сезон открылся в Московской усадьбе Деда Мороза

"Мой район. Навигатор": реконструкцию мраморной лестницы завершили в Российской библиотеке

Ноябрьские длинные выходные не все москвичи смогут посвятить отдыху. Кроме сотрудников предприятий непрерывного цикла, на работу выйдут сотрудники социальный сферы: поликлиник, ЗАГС, МФЦ, "Почты России" и других учреждений. На предстоящие три дня, с 4 по 6 ноября, для них составлено особое расписание.

Кроме того, в праздничные дни в столице будут работать 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Они уже переведены в усиленный режим работы. Особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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