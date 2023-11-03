Режим работы столичных учреждений изменится в длинные выходные

Ноябрьские длинные выходные не все москвичи смогут посвятить отдыху. Кроме сотрудников предприятий непрерывного цикла, на работу выйдут сотрудники социальный сферы: поликлиник, ЗАГС, МФЦ, "Почты России" и других учреждений. На предстоящие три дня, с 4 по 6 ноября, для них составлено особое расписание.

Кроме того, в праздничные дни в столице будут работать 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад. Они уже переведены в усиленный режим работы. Особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.