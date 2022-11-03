Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Большая очередь собралась на Восточном вокзале в Москве. Соответствующее видео прислали очевидцы. Однако о причине заторов на данный момент неизвестно. О задержках поездов также не сообщается. Возможно, очередь связана с началом длинных ноябрьских праздников. С Восточного вокзала можно уехать в Петербург, Нижний Новгород, Иваново и другие города России.

Москва перейдет на праздничный режим 4 ноября. Парковки станут бесплатными, а банки, ЗАГСы и центры госуслуг поменяют график работы. Кроме того, в Москве запланировано несколько десятков патриотических мероприятий.

Движение трамваев к станции метро "ВДНХ" и в Останкино по выходным возобновится с 4 ноября. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Там завершили ремонт трамвайных путей. Как уточняется, трамваи № 11, 17, 25 будут ходить по своим обычным маршрутам.

На севере Москвы завершили строительство крупнейшего пересадочного узла "Окружная". Он объединяет три современные станции метро, МЦК и МЦД-1. Там же останавливаются поезда Аэроэкспресса и проходят маршруты наземного транспорта. Первых пассажиров уже приняли северные вестибюли станций метро и МЦД-1.

Японский авто бренд Инфинити объявил об уходе из России. Продавать новые машины больше не будут, но обещают продолжить сервисное обслуживание по гарантии. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице во "ВКонтакте". При этом компания подчеркнула, что эта мера временная, и они еще надеются вернуться на рынок РФ.

Таганский суд арестовал водителя, который скрылся с места смертельной аварии, на два месяца. 27-летний Вячеслав Пивовар рассказал, как все произошло. Адвокат мужчины Юлия Помела рассказала, что он не спал несколько суток, поэтому в какой-то момент отключился и потерял управление транспортом. При этом он покинул место происшествия из-за того, что испугался.

В "Москва-сити" сегодня сразу три башни временно остались без электричества. МЧС сообщило, что в зданиях из-за скачка напряжения сработала пожарная сигнализация. Но в итоге пожара не обнаружили. Электроснабжение восстановили. Об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

