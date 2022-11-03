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03 ноября, 22:30

Город

Интерактивный музей под открытым небом откроется на Красной площади в ноябрьские праздники

Интерактивный музей под открытым небом откроется на Красной площади в ноябрьские праздники

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Интерактивный музей под открытым небом откроется на Красной площади в ноябрьские праздники. Его посвятили истории обороны Москвы в 1941 году. А на платформе инсталляции "Белорусский вокзал" гости увидят зенитку и вагон-теплушку.

В первые ноябрьские выходные в Москве пройдут десятки выставок, концертов, ярмарок и кинопоказов. Куда стоит сходить и что еще можно посмотреть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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