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Новости

03 ноября, 16:45

Общество

Мосгордума одобрила бюджет столицы до 2025 года

Мосгордума одобрила бюджет столицы до 2025 года

Жилые микрорайоны благоустроили в Ясеневе

Мосгордума одобрила бюджет столицы на ближайшие три года

Москвичам рассказали, куда можно сходить в столице в День народного единства

Строительство ТПУ "Окружная" завершено на севере Москвы – Собянин

Новости часа: в Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

Завершено строительство пересадочного узла "Окружная" на севере Москвы – Собянин

Собянин объявил о завершении создания ТПУ "Окружная"

Москвичам рассказали о городских мероприятиях по случаю Дня народного единства

Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность. Расходы в этой сфере составят более 50%. На 10% индексируют социальные выплаты и оставят в силе городские проекты.

Бюджет на ближайшие три года одобрили 2 ноября. Всего на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт выделят почти 2,5 триллиона рублей. При этом удается сохранить стабильность экономики в условиях санкционного давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городобществовидеоАлина Гилева
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