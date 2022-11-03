Мосгордума одобрила бюджет столицы до 2025 года

Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность. Расходы в этой сфере составят более 50%. На 10% индексируют социальные выплаты и оставят в силе городские проекты.

Бюджет на ближайшие три года одобрили 2 ноября. Всего на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт выделят почти 2,5 триллиона рублей. При этом удается сохранить стабильность экономики в условиях санкционного давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.