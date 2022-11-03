Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность. Расходы в этой сфере составят более 50%.

Бюджет на ближайшие три года одобрили 2 ноября. В 2023 году общий рост расходов социальной направленности составит почти 9%. На 10% проиндексируют социальные выплаты. Всего на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт выделят почти 2,5 триллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.