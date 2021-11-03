Сотрудники ОАТИ опечатали два квеста в Москве

В Москве сотрудники ОАТИ провели рейд по местам, где играют в квесты. Сейчас такие развлечения можно проводить только онлайн, но нашлись и вполне реальные игроки, причем сразу на двух площадках.



Одна из них расположена в Большом Казенном переулке. Судя по рекламе, в этом квесте одновременно могли участвовать до девяти человек. Теперь организаторам грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если кто-то из клиентов заболеет – эта сумма вырастет до миллиона рублей.

Еще один квест, который принимал клиентов несмотря на запрет, инспекторы обнаружили на Чистопрудном бульваре. В этой игре могли участвовать до семи человек.

Материалы о многочисленных санитарных нарушениях будут переданы в суд. Компании-организатору грозит наказание вплоть до закрытия на три месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.