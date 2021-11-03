Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на ул Сходненская за нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзор опечатал пекарню "Маковка" на Сходненской улице за нарушение антиковидных мер.

Отмечается, что в связи с нерабочими днями в столице усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В ходе обследования в пекарне выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства и мер профилактики COVID-19.

В частности, в помещениях не проводилось обеззараживание воздуха, не соблюдалась социальная дистанция и не осуществлялась дезинфекция помещений. Также в пекарне совместно хранили пищевые и бытовые отходы с пищевым сырьем и не соблюдали товарное соседство в холодильном оборудовании.

За выявленные нарушения пекарне грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.