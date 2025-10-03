Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 23:00

Город

200 деревьев и кустарников высадили в Капотне

200 деревьев и кустарников высадили в Капотне

Сергей Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 октября

Проходки по красной дорожке организовали для педагогов ко Дню учителя в Москве

Спасатели освободили заблокированную в стене дома кошку на улице Куусинена в Москве

"ГЭС-2" запустил модераторский тур с новой скульптурой на Болотной набережной в Москве

Несколько часов простояли в очереди горожане у посольства Японии в Москве

Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму 4 октября

Москвичи поделились кадрами заката 3 октября

Первые матчи прошли на новом регбийном стадионе в Филевском парке в Москве

Две сотни деревьев и кустарников высадили на территории одной из школ и в мемориальном сквере Героев-Нефтяников в Капотне. Мероприятие провели волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода. Также в ней приняли участие и жители.

Акция по озеленению приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал посвящен подвигу работников завода.

Всего с 2011 года благодаря волонтерам МНПЗ в Москве появилось свыше восьми с половиной тысяч зеленых насаждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика