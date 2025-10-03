200 деревьев и кустарников высадили в Капотне

Две сотни деревьев и кустарников высадили на территории одной из школ и в мемориальном сквере Героев-Нефтяников в Капотне. Мероприятие провели волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода. Также в ней приняли участие и жители.

Акция по озеленению приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал посвящен подвигу работников завода.

Всего с 2011 года благодаря волонтерам МНПЗ в Москве появилось свыше восьми с половиной тысяч зеленых насаждений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.