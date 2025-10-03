Гигантская садовая лопатка появилась на Болотной набережной в Москве

Гигантская красная садовая лопатка появилась на Болотной набережной в Москве на месте скульптуры "Большая глина № 4". Новый арт-объект высотой 7 метров и весом 500 килограмм выполнили в 2001 году американские скульпторы Клас Олденбург и его супруга Косье ван Брюгген.

Впервые эта работа выставлялась на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея в 2002 году. Другие ее версии устанавливались в Нидерландах, Португалии, США и Катаре.

