03 октября, 07:45

Город

Столичные коммунальные службы начали консервацию фонтанов на зиму

В Москве официально закрылся сезон фонтанов, и коммунальные службы приступили к их консервации на зимний период. В работы входят последовательное отключение насосов для предотвращения гидроударов, слив воды, который может занимать до недели, и демонтаж оборудования.

Особое внимание уделяют сложным фонтанам с декоративными элементами. Например, "Репинский" и "Пушкинский" защищают металлическими щитами, а светодинамический фонтан в "Царицыно" накрывают надувным куполом для сохранения в зимний период.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Дарья Ермакова

