Арбат отметит свое 532-летие праздничными мероприятиями 3 октября

Район Арбат отмечает свое 532-летие. В честь этого события на Спасопесковской площади 3 октября для москвичей и гостей столицы организованы праздничные мероприятия с выступлениями творческих коллективов, угощениями и мастер-классами для детей.

Также в рамках празднования на ВДНХ представят макет Москвы в миниатюре, на Новом Арбате пройдет мультимедийная выставка "Эйфория", а в парке "Зарядье" открылась экспозиция, посвященная жизни и творчеству режиссера театра Олега Табакова.

