В Москве прошел модный саммит БРИКС+

С 3 по 5 октября в Московском концертном зале "Зарядье" прошел международный форум BRICS+ Fashion Summit. Участие в нем приняли представители более 100 государств. Главными событиями модного саммита стали деловая программа, выставка "Наследие" и обучающий интенсив.

Как культура стран БРИКС и других развивающихся государств повлияла на современный дизайн одежды? Что дизайнеры из этих стран могут предложить мировому рынку моды? Какие советы по подбору гардероба дали москвичам эксперты модного рынка? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая проекта Москва онлайн Татьяна Сальникова.

