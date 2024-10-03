Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 3 октября.

Жители шести старых домов начали переезд по программе реновации в районе Люблино. Новые квартиры получили больше тысячи человек.

По новому уголовному делу блогеру Валерии Чекалиной, ее бывшему мужу, а также их бизнес партнеру может грозить от 5 до 10 лет заключения. Об этом сообщила представитель МВД. Следователи просят суд назначить домашний арест.

Владимир Путин поддержал идею распространить проект уроков "Разговоры о важном" на детей с пяти лет и ввести такие занятия в детских садах. Тему обсуждали на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" и финалистами телепроекта "Классная тема".