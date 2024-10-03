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03 октября, 19:15

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Новый комплекс павильонов появится в Парке Горького

Новый комплекс павильонов появится в Парке Горького

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В Парке Горького строят спортивный кластер. Так, в Нескучном саду будут тренировочные залы, а на Пушкинской набережной возведут комплекс павильонов из пяти больших кварталов. С противоположной стороны набережной Москвы-реки он будет выглядеть как корабль, который плывет по воде.

Также парке появится "Дом резидентов" с открытой смотровой площадкой, рядом разместится квартал "Семейная гостиная" с всесезонной детской площадкой. А на Воробьевской набережной построят развлекательный комплекс с открытым панорамным бассейном, спа-центром и искусственным водопадом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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