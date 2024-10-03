Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На строящейся станции метро "Рублево-Архангельское" началась подготовка к проходке тоннелей. Строители устанавливают монтажно-щитовые камеры, которые разместят с обеих сторон платформы Рублево.

Два участка на Сельскохозяйственной улице и в проезде Русанова входят в один проект комплексного развития территорий. За 5 лет здесь построят современный жилой квартал, где появятся более 130 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате в районах Ростокино и Свиблово будет создано 870 рабочих мест, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

С начала 2024 года в Москве построили 37 объектов образования: 15 школ и учебных корпусов, 22 детских сада. Объекты появляются как в новых кварталах, так и в уже сформировавшихся городских районах.