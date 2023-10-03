Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали, как изменятся дорожные развязки

Москвичам рассказали, как изменятся дорожные развязки

Новости часа: летнее тепло вернется в Москву на один день

Москвичам рассказали, в каких областях жизни столицы используют ИИ

В Москве начали включать отопление

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк перешел на осенний режим работы

"Мой район. Навигатор": завершено благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ

"Мой район. Навигатор": первая отапливаемая наземная станция откроется в 2024 году

Москвичам сообщили, когда откроют развязку МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней

Новости часа: РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

Специалисты Московского зоопарка рассказали о весе маленькой панды

На МКАД убирают клеверные развязки. На самых загруженных участках уже построили современные эстакады с высокими пропускными возможностями. Сейчас на реконструкции находится пересечение кольца и улицы Верхние Поля.

Синоптики пообещали, что тепло вернется в Москву на один день. В среду, 4 октября, ожидается около 19 градусов, но с дождями и грозами. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

В жилые дома и социальные объекты Москвы начали подавать тепло. Как уточнили в МОЭК, процесс может занять до пяти дней.

Читайте также
городтранспортобществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика