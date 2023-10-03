Москвичам рассказали, как изменятся дорожные развязки

На МКАД убирают клеверные развязки. На самых загруженных участках уже построили современные эстакады с высокими пропускными возможностями. Сейчас на реконструкции находится пересечение кольца и улицы Верхние Поля.

Синоптики пообещали, что тепло вернется в Москву на один день. В среду, 4 октября, ожидается около 19 градусов, но с дождями и грозами. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

В жилые дома и социальные объекты Москвы начали подавать тепло. Как уточнили в МОЭК, процесс может занять до пяти дней.