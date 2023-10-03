Проекты столицы стали одними из самых эффективных по применению ИИ в умных городах

Проекты Москвы стали одними из самых эффективных по применению искусственного интеллекта в умных городах. Об этом заявили эксперты.

Еще они отмечают лидирующую роль столицы в развитии направления и разнообразие сфер, в которых город применяет технологии искусственного интеллекта. Например, это умные перекрестки и камеры, которые помогают в оперативном режиме решать проблемы дорожного трафика.

В каких еще сферах применяют в столице искусственный интеллект? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.