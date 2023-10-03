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03 октября, 14:15

Город

Проекты Москвы стали одними из самых эффективных по применению ИИ в умных городах

Проекты Москвы стали одними из самых эффективных по применению ИИ в умных городах

Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах столицы

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Проекты Москвы стали одними из самых эффективных по применению искусственного интеллекта в умных городах. Об этом заявили эксперты.

Еще они отмечают лидирующую роль столицы в развитии направления и разнообразие сфер, в которых город применяет технологии искусственного интеллекта. Например, это умные перекрестки и камеры, которые помогают в оперативном режиме решать проблемы дорожного трафика.

В каких еще сферах применяют в столице искусственный интеллект? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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