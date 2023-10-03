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Новости

03 октября, 12:30

Общество

Новости часа: основные работы по благоустройству завершили у станции МЦД-4 Внуково

Новости часа: основные работы по благоустройству завершили у станции МЦД-4 Внуково

"Жизнь в большом городе": болезни сердца

Более 850 км воздушных линий убрали под землю в столице по программе "Чистое небо"

Москвичам рассказали, когда откроют развязку с улицами Верхние Поля и Капотня

Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы

Новости часа: инвесторы построят в Москве объекты социнфраструктуры по договорам участия

"Актуальный репортаж": москвичка заявила в полицию на сотрудников детсада

Свыше 80 тыс человек приняли в амбулаторном центре онкопомощи больницы Боткина с 2021 года

ЦОДД спрогнозировал трафик на столичных дорогах до 6 баллов вечером 3 октября

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству у станции МЦД-4 Внуково завершили. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В вестибюлях станций метро установят шесть тысяч вторых дверей для защиты от холода. Об этом заявили в Дептрансе.

Недельное число заболевших COVID-19 в Москве пошло на спад. Это данные портала Стопкоронавирус.рф.

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