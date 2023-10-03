03 октября, 12:30Общество
Новости часа: основные работы по благоустройству завершили у станции МЦД-4 Внуково
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству у станции МЦД-4 Внуково завершили. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В вестибюлях станций метро установят шесть тысяч вторых дверей для защиты от холода. Об этом заявили в Дептрансе.
Недельное число заболевших COVID-19 в Москве пошло на спад. Это данные портала Стопкоронавирус.рф.