Новости часа: основные работы по благоустройству завершили у станции МЦД-4 Внуково

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по благоустройству у станции МЦД-4 Внуково завершили. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В вестибюлях станций метро установят шесть тысяч вторых дверей для защиты от холода. Об этом заявили в Дептрансе.

Недельное число заболевших COVID-19 в Москве пошло на спад. Это данные портала Стопкоронавирус.рф.