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03 октября, 12:30

Город

Более 850 км воздушных линий убрали под землю в столице по программе "Чистое небо"

Более 850 км воздушных линий убрали под землю в столице по программе "Чистое небо"

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Более 850 километров воздушных кабелей убрали под землю в столице по городской программе "Чистое небо". Она существует в Москве уже восемь лет. За это время город заметно поменял облик.

Воздушные линии переместили под землю на Бульварном, Садовом и Кремлевском кольце, на Тверской улице и Новом Арбате. Небо, свободное от проводов, теперь можно увидеть на Ярославском, Варшавском и других шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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