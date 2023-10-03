Более 850 км воздушных линий убрали под землю в столице по программе "Чистое небо"

Более 850 километров воздушных кабелей убрали под землю в столице по городской программе "Чистое небо". Она существует в Москве уже восемь лет. За это время город заметно поменял облик.

Воздушные линии переместили под землю на Бульварном, Садовом и Кремлевском кольце, на Тверской улице и Новом Арбате. Небо, свободное от проводов, теперь можно увидеть на Ярославском, Варшавском и других шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.