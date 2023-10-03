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03 октября, 12:15

Город

Москвичам рассказали, когда откроют развязку с улицами Верхние Поля и Капотня

Москвичам рассказали, когда откроют развязку с улицами Верхние Поля и Капотня

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Большая реконструкция в данный момент идет на МКАД. Там постепенно обновляют развязки и съезды. "Клеверы" уходят в прошлое, а им на смену строят комфортные эстакады, которые позволяют водителям не терять время в пути.

Один из самых ожидаемых проектов – развязка с улицами Верхние Поля и Капотня. Когда ее откроют? И какие участки МКАД следующие в очереди на реконструкцию?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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