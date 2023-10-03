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Новости

03 октября, 12:15

Город

Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы

Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы

Новости часа: инвесторы построят в Москве объекты социнфраструктуры по договорам участия

"Актуальный репортаж": москвичка заявила в полицию на сотрудников детсада

Свыше 80 тыс человек приняли в амбулаторном центре онкопомощи больницы Боткина с 2021 года

ЦОДД спрогнозировал трафик на столичных дорогах до 6 баллов вечером 3 октября

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Москвичам сообщили, когда откроют развязку с улицами Верхние Поля и Капотня

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

В Москве начали включать отопление. Связано это с предстоящим похолоданием.

Заммэра столицы Петр Бирюков разъяснил, что сначала тепло начнет поступить в школы, детские сады, больницы, а затем батареи нагреются в жилых домах, в зданиях торговых и промышленных предприятий. Полностью город начнут отапливать в течение пяти дней.

Всего в Москве к осенне-зимнему сезону подготовили 74 тысячи объектов. С мая по сентябрь проводили гидравлические испытания и ремонтировали участки труб, которые того требовали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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