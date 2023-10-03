Отопление начали включать в соцучреждениях и жилых домах Москвы

В Москве начали включать отопление. Связано это с предстоящим похолоданием.

Заммэра столицы Петр Бирюков разъяснил, что сначала тепло начнет поступить в школы, детские сады, больницы, а затем батареи нагреются в жилых домах, в зданиях торговых и промышленных предприятий. Полностью город начнут отапливать в течение пяти дней.

Всего в Москве к осенне-зимнему сезону подготовили 74 тысячи объектов. С мая по сентябрь проводили гидравлические испытания и ремонтировали участки труб, которые того требовали.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.