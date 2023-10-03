Новости часа: инвесторы построят в Москве объекты социнфраструктуры по договорам участия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят в Москве 78 школ, детских садов и поликлиник по договорам участия. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Пассажиры скоро смогут активировать пополнение "Тройки" на турникетах метро Москвы. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Пешеходный мост через Водоотводный канал в центре Москвы планируют ввести в эксплуатацию летом 2024 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.