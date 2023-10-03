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Новости

03 октября, 12:00

Город

Новости часа: инвесторы построят в Москве объекты социнфраструктуры по договорам участия

Новости часа: инвесторы построят в Москве объекты социнфраструктуры по договорам участия

"Актуальный репортаж": москвичка заявила в полицию на сотрудников детсада

Свыше 80 тыс человек приняли в амбулаторном центре онкопомощи больницы Боткина с 2021 года

ЦОДД спрогнозировал трафик на столичных дорогах до 6 баллов вечером 3 октября

Новости часа: около ледового дворца в Ясеневе появился городской сад с амфитеатром

Москвичам сообщили, когда откроют развязку с улицами Верхние Поля и Капотня

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Кремлевской набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят в Москве 78 школ, детских садов и поликлиник по договорам участия. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Пассажиры скоро смогут активировать пополнение "Тройки" на турникетах метро Москвы. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Пешеходный мост через Водоотводный канал в центре Москвы планируют ввести в эксплуатацию летом 2024 года. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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