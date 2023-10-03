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03 октября, 08:00

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Станция "Потапово" Сокольнической линии метро готова более чем на 70%

Станция "Потапово" Сокольнической линии метро готова более чем на 70%

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Станция "Потапово" Сокольнической линии метро готова больше, чем на 70%. В данный момент специалисты монтируют системы электричества, вентиляции, отопления.

Станция "Потапово" станет новой конечной на Сокольнической линии, которую продлили на 2,5 километра от Коммунарки. А главным элементом декора станет скульптурная колонна. Ее металлический каркас, который весит почти 40 тонн, рабочие встраивают в архитектурный бетон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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