Станция "Потапово" Сокольнической линии метро готова более чем на 70%

Станция "Потапово" Сокольнической линии метро готова больше, чем на 70%. В данный момент специалисты монтируют системы электричества, вентиляции, отопления.

Станция "Потапово" станет новой конечной на Сокольнической линии, которую продлили на 2,5 километра от Коммунарки. А главным элементом декора станет скульптурная колонна. Ее металлический каркас, который весит почти 40 тонн, рабочие встраивают в архитектурный бетон.

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