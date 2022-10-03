Москвичам рассказали о новых архитектурных изменениях в столице

В центре Москвы, несмотря на плотную застройку, продолжают создавать скверы и зоны для прогулок и отдыха. Ландшафтный парк с фонтанами и качелями напротив Павелецкого вокзала, Дом культуры "ГЭС-2" – это лишь часть объектов, построенных за последнее время в столице.

Еще больше новых парков и спортивных площадок появилось в спальных районах города. Как меняется столица? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.