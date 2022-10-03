Работы по консервации фонтанов на зиму начались в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве насчитывается около 600 фонтанов. Слив воды из них может занять до нескольких суток – все зависит от размера сооружения. Работы по консервации пройдут до конца октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.