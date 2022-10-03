Телеканал Москва 24 показал погоду в разных районах столицы. Так, на Ярославском шоссе небо затянуто тучами. Там идет дождь.

Ближе к центру города, на Большом Каменном мосту, небо также затянуто, однако дождя там пока нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

