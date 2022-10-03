Работы по благоустройству завершились в Зеленограде. Так, на берегу реки Ржавка в порядок привели целый гектар территории.

В рамках программы "Мой район" там появились удобные дорожки, большая спортивная зона и площадки для игр. Для маленьких москвичей сделали песочницу, качели, горки и уличный ксилофон.

Для детей постарше поставили игровой комплекс в виде сказочного леса с лесенками, горками и канатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

