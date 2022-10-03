В Москве завершился сезон фонтанов

Сезон фонтанов завершился в столице. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Рабочие приступили к консервации. За месяц все сооружения приведут в порядок: сольют воду, почистят чаши и скульптуры. Сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы защитят специальными сооружениями. При этом плавающие фонтаны демонтируют полностью, а сухие – просто закроют экранами.

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