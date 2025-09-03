Форма поиска по сайту

03 сентября, 10:30

Город

Почти 500 тыс "квадратов" асфальта заменят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице

На Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве обновят асфальт. Специалисты заменят почти 500 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Помимо этого, на улицах установят новые остановочные павильоны, модернизируют освещение, озеленят территорию, а также уберут под землю воздушные линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

