03 сентября, 16:42M24.RU
Организаторы рассказали о проведении международных книжных ярмарок в столице
3 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению 37-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) и 2-й Московской международной детской книжной ярмарки (ММДКЯ).
Перед журналистами выступили:
- заместитель начальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юлия Гнездилова;
- директор Московских международных книжных ярмарок Сергей Кайкин;
- директор Российской государственной детской библиотеки, куратор программы ММДКЯ Мария Веденяпина;
- куратор сцен ММКЯ, руководитель партнерских проектов "Эксмо-АСТ" Ольга Прохорова;
- куратор площадки "Библиотеки Москвы", директор Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова и Государственного музея М. А. Булгакова Валентина Агафонова.