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03 сентября, 16:42

M24.RU

Организаторы рассказали о проведении международных книжных ярмарок в столице

Организаторы рассказали о проведении международных книжных ярмарок в столице

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3 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению 37-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) и 2-й Московской международной детской книжной ярмарки (ММДКЯ).

Перед журналистами выступили:

  • заместитель начальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юлия Гнездилова;
  • директор Московских международных книжных ярмарок Сергей Кайкин;
  • директор Российской государственной детской библиотеки, куратор программы ММДКЯ Мария Веденяпина;
  • куратор сцен ММКЯ, руководитель партнерских проектов "Эксмо-АСТ" Ольга Прохорова;
  • куратор площадки "Библиотеки Москвы", директор Центральной городской молодежной библиотеки имени М. А. Светлова и Государственного музея М. А. Булгакова Валентина Агафонова.
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