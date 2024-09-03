Модный показ "Московского долголетия" прошел в рамках "Москвы 2030"

3 сентября в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоялся модный показ "Мастерская дизайнеров" от проекта "Московское долголетие".

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила шоу и пообщалась с дизайнерами и участниками.



Зрителей увидели пять авторских коллекций. Образы были посвящены Году семьи, будущему, городу и долголетию. Наставниками участников стали дизайнеры Леонид Алексеев, Игорь Гуляев, Денис Еремкин, Ксения Новикова и Вадим Мерлис.