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03 сентября, 21:35

M24.RU

Модный показ "Московского долголетия" прошел в рамках "Москвы 2030"

Модный показ "Московского долголетия" прошел в рамках "Москвы 2030"

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3 сентября в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоялся модный показ "Мастерская дизайнеров" от проекта "Московское долголетие".

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова посетила шоу и пообщалась с дизайнерами и участниками.

Зрителей увидели пять авторских коллекций. Образы были посвящены Году семьи, будущему, городу и долголетию. Наставниками участников стали дизайнеры Леонид Алексеев, Игорь Гуляев, Денис Еремкин, Ксения Новикова и Вадим Мерлис.
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестивалиМосква 2030Москва онлайнТатьяна Сальниковавидео
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